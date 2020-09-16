Бывший главный тренер "Райо" Хамес высказался по поводу ситуации с Месси

Экс-тренер "Райо Вальекано" Пако Хамес высказался по поводу ситуации с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Ситуация непростая. Иногда можно сказать: "Я не буду говорить об этом, чтобы не создавать путаницу". Я видел его в интервью и, хоть оно и выглядело искренним, были моменты, когда мне казалось, что он недоговаривает.

То, что Месси остается в Испании - хорошие новости. "Барса" думает так же, но я бы не был так рад, так как Месси чувствовал себя не комфортно. Он остался, потому что его заставили", - цитирует Хамеса Diario Sport.

Напомним, Месси в нынешнее трансферное окно хотел покинуть клуб, однако "Барселона" не отпустила аргентинца.

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