Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом
Бразильский тренер Вандерлей Лушембурго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Тренер помещен на самоизоляцию, у него нет симптомов заболевания.
68-летний Лушембурго сейчас тренирует "Палмейрас". В Европе он работал всего один год - тренировал мадридский "Реал" с 2004 по 2005 годы. Также работал с "Кампо-Гранде", "Рио-Франко", "Фрибургенсе", "Аль-Иттихад", "Демократой", "Америкой", "Брагантино", "Фламенго", "Гуарани", "Понте-Прета", "Параной", "Сантосом", "Коринтиансом", сборной Бразилии, "Крузейро", "Атлетико Минейро", "Гремио", "Тяницзинь Сунцзян", "Спортом" и "Васко да Гама".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14