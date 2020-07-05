Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом

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Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом

Бразильский тренер Вандерлей Лушембурго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Тренер помещен на самоизоляцию, у него нет симптомов заболевания.

68-летний Лушембурго сейчас тренирует "Палмейрас". В Европе он работал всего один год - тренировал мадридский "Реал" с 2004 по 2005 годы. Также работал с "Кампо-Гранде", "Рио-Франко", "Фрибургенсе", "Аль-Иттихад", "Демократой", "Америкой", "Брагантино", "Фламенго", "Гуарани", "Понте-Прета", "Параной", "Сантосом", "Коринтиансом", сборной Бразилии, "Крузейро", "Атлетико Минейро", "Гремио", "Тяницзинь Сунцзян", "Спортом" и "Васко да Гама".

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