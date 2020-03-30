Бывший гокипер "Стяуа" Тудор умер в возрасте 43 лет

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Бывший гокипер "Стяуа" Тудор умер в возрасте 43 лет

Бывший игрок "Стяуа" Мартин Тудор скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Digisport.

По данным источника, тело бывшего футболиста было найдено в его доме сегодня, 30 марта. По предварительным данным, у Тудора случился сердечный приступ.

Экс-голкипер играл за "Стяуа" с 1999 по 2005 год. В 2008-м он объявил о завершении карьеры и долгое время работал тренером в различных командах.

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