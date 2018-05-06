Бывший голкипер "Барселоны" Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком

Теги хосе пинто

Бывший голкипер "Барселоны" Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с ракомБывший голкипер каталонской "Барселоны" Хосе Мануэль Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком.

Таким образом известный в прошлом футболист решил привлечь внимание к важной для человечества проблеме:

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов