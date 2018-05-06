Бывший голкипер "Барселоны" Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком

Бывший голкипер каталонской "Барселоны" Хосе Мануэль Пинто отрезал свои 50-сантиметровые волосы в рамках борьбы с раком.

Таким образом известный в прошлом футболист решил привлечь внимание к важной для человечества проблеме:

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Реала". | soccernews.ru