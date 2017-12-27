Бывший голкипер БАТЭ: "Самый опасный соперник - Луис Адриано, не хочу больше против него играть"

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Бывший голкипер БАТЭ: "Самый опасный соперник - Луис Адриано, не хочу больше против него играть"Бывший голкипер белорусского БАТЭ Сергей Черник, ныне выступающий за французский "Нанси", назвал своего самого опасного соперника.

"Самый опасный соперник - это бразилец из московского "СпартакаЛуис Адриано. Я больше не хочу играть против него! В 2014 году в Лиге Чемпионов, играя за "Шахтер" из Донецка, он забил мне пять мячей в одном матче", - цитирует 29-летнего вратаря официальный сайт его клуба.

Напомним, "Спартак" поборется за хавбека "Ахмата". | soccernews.ru

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