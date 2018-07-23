Бывший голкипер сборной Мексики считает, что Россия может принять еще один ЧМ

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Бывший голкипер сборной Мексики считает, что Россия может принять еще один ЧМБывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос считает, что Россия может принять еще один ЧМ.

"Не буду оригинальным, если скажу, что очень и очень впечатлен организацией ЧМ-2018 и гостеприимством россиян. Все прошло на высшем уровне. Причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.

Россия показала себя футбольной страной — чувствовалось, что прошедший месяц люди жили футболом. Думаю, имея такую инфраструктуру, можно провести еще один ЧМ по футболу", - сказал он.

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