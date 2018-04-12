Бывший голкипер "Ювентуса" Таккони: "На месте Буффона я бы сломал арбитру лицо"

Известный в прошлом голкипер туринского "Ювентуса" Стефано Таккони прокомментировал действия нынешнего вратаря "старой синьоры" Джанлуиджи Буффона в отношении арбитра Майкла Оливера, работавшего на вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и чемпионами Италии.

"Если бы я был на месте Буффона, зная, что завершаю свою карьеру, я бы сломал арбитру лицо. Это был бы великий финал для великого футболиста", - цитирует бывшего футболиста Marca.

Напомним, действия Буффона прокомментировал Дель Пьеро. | soccernews.ru