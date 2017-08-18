Бывший хавбек "Арсенала" перебрался в кипрский клуб

Известный ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг стал игроком "Эрмиса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с киприотами контракт по схеме "1+1".

25-летний Фримпонг ранее играл за лондонский "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Чарльтон", "Фулхэм", "Барнсли", "Уфу" и тульский "Арсенал". Сыграл 1 матч за сборную Ганы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

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