Бывший хавбек "Арсенала" перебрался в кипрский клуб

Теги эрмисэммануэль фримпонг

Бывший хавбек "Арсенала" перебрался в кипрский клуб

Известный ганский полузащитник Эммануэль Фримпонг стал игроком "Эрмиса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с киприотами контракт по схеме "1+1".

25-летний Фримпонг ранее играл за лондонский "Арсенал", "Вулверхэмптон", "Чарльтон", "Фулхэм", "Барнсли", "Уфу" и тульский "Арсенал". Сыграл 1 матч за сборную Ганы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

Не пропустите: Дембеле может перейти в "Марсель". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Первый матч в элите: "Жирона" сыграет с "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов