Бывший хавбек ЦСКА перешел в кипрский "Пафос"

Кипрский "Пафос" на официально сайте объявил о переходе бывшего полузащитника московского ЦСКА Данилы Янова.

Футболист перешел в "Пафос" из латвийской "Риги" на правах свободного агента. Срок контракта игрока с киприотами не разглашается.

20-летний Янов выступал за ЦСКА с января 2018 года по январь 2020-го. Хавбек играл за вторую команду "армейцев", провел за клуб 51 матч, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

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