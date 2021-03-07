Бывший хавбек "Локомотива" Жалолиддинов вернулся в Узбекистан

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Жасур Жалолиддинов перешел в узбекистанский "Андижан", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Андижану" бесплатно. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее 18-летний Жалолиддинов покинул "Локомотив", в который он перешел летом 2020 года и подписал с клубом пятилетний контракт. За "железнодорожников" хавбек не провел ни одного матча. Сдавался в аренду "Тамбову", за который сыграл 1 матч.

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