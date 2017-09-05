Бывший хавбек "Реала" Родригес перешел в "Маккаби" из Тель-Авива

"Маккаби" из Тель-Авива арендовал испанского полузащитника "Майнца" Хосе Родригеса, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение заключено до лета 2018 года и оно предусматривает возможность выкупа.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником мадридского "Реала".

22-летний Родригес выступает за "Майнц" с 2016 года и провел за клуб 5 матчей. Сдавался в аренду "Малаге". Ранее играл за "Реал", "Депортиво" и "Галатасарай". Сыграл 6 матчей за молодежную сборную Испании. Обладатель Кубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

Не пропустите: В "Реале" займутся проблемами Бэйла. | http://soccernews.ru