Бывший хавбек "Спартака" Штолцерс: "Спартак" Романцева мог выиграть Лигу Чемпионов"

Известный в прошлом латвийский футболист Андрей Штолцерс рассказал о силе московского "Спартака", когда им руководил Олег Романцев.

"Тот состав с Тихоновым, Титовым, Булатовым, Робсоном мог выиграть Лигу Чемпионов. Это я точно говорю. Я играл против лучших игроков мира и в сборной, и в АПЛ, и в еврокубках, так что мне было с чем сравнивать. Но потом внутри "Спартака" стало что-то гнить, потерялась связь между футболистами, команда стала уже другой", - цитирует бывшего футболиста sports.ru.

Напомним, "Спартак" потерял Зе Луиша. | soccernews.ru