Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ

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Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес забил свой первый гол за парижский клуб. Это произошло в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (сейчас счет 2:0, первый тайм).

Паредес впервые отличился за ПСЖ в 35-м матче за клуб. Ранее на его счету были две результативные передачи.

Аргентинец перешел в парижский клуб в январе 2019 года из петербургского "Зенита" за 40 миллионов евро. Контракт 25-летнего футболиста с французским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Экс-полузащитник "Зенита" Паредес заявил о желании вернуться в "Бока Хуниорс". | http://soccernews.ru
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