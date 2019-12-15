Бывший хавбек "Зенита" Паредес забил свой первый гол за ПСЖ

Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес забил свой первый гол за парижский клуб. Это произошло в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (сейчас счет 2:0, первый тайм).

Паредес впервые отличился за ПСЖ в 35-м матче за клуб. Ранее на его счету были две результативные передачи.

Аргентинец перешел в парижский клуб в январе 2019 года из петербургского "Зенита" за 40 миллионов евро. Контракт 25-летнего футболиста с французским клубом действует до лета 2023 года.

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