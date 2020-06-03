Бывший игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки ему дарил Кадыров

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Бывший игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки ему дарил Кадыров

Бывший футболист "Ахмата" Ларри Кингстон рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дарил ему дорогие подарки.

"После какого-то матча в Москве Кадыров зашел в раздевалку поздравить футболистов с победой, отметил мою игру — подарил часы и дорогой телефон Vertu, серебряный такой. Рамзан — хороший человек, много сделал для меня, ценю его", - приводят слова Кингстона российские СМИ.

Кингстон выступал за "Ахмат" с 2005 по 2007 годы, провел за клуб 11 матчей.

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