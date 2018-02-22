Бывший игрок "Анжи" посоперничает с хавбеком "Шахтера" за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Теги виллианфреддавид де хеатомас мюллер

Бывший игрок "Анжи" посоперничает с хавбеком "Шахтера" за звание лучшего игрока недели в ЛЧУЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов, информирует официальный сайт организации.

Так, бороться за престижную награду будут голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, вингер лондонского "Челси" Виллиан, форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер и полузащитник донецкого "Шахтера" Фред.

Напомним, вчера гол Фреда принес победу "Шахтеру" над "Ромой". | soccernews.ru

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