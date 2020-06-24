Бывший игрок "Арсенала" посоветовал Обамеянгу покинуть клуб

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Бывший игрок "Арсенала" посоветовал Обамеянгу покинуть клуб

Бывший футболист лондонского "Арсенала" Эмманюэль Пети заявил, что габонскому нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу стоит покинуть клуб.

"Если бы я был Обамеянгом, то покинул бы клуб. В клубе есть талантливые футболисты, но "Арсенал" уже не тот. Он превращается в середняка. Мне жаль фанатов "Арсенала". 75 процентов игроков "Арсенала" не заслуживают носить футболку клуба", - приводит слова Пети Goal.

В нынешнем сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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