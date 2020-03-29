Бывший игрок "Барселоны" хочет пожаловаться на "Сьон" из-за разрыва контракта

1 Теги барселонафк сьоналекс сонг

Бывший игрок "Барселоны" хочет пожаловаться на "Сьон" из-за разрыва контракта
Камерунский полузащитник Александр Сонг собирается пожаловаться в ФИФА на свой бывший клуб "Сьон", который разорвал с ним контракт.

Дело в том, что футболист отказался пойти на снижение зарплаты в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19. Кроме Сонга, "Сьон" также разорвал контракты еще с восемью игроками, среди которых оказался бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия.

"Мой юрист занимается делом. Мы хотим подать жалобу в ФИФА, чтобы защитить свои права. В пятницу у нас был товарищеский матч, а в понедельник мы планировали встретиться с президентом. Затем встречу перенесли на вторник. В этот день мы получили сообщение по WhatsApp. Там говорилось, что мы должны подписать документ, в котором говорилось о снижении зарплаты. Никто не объяснил нам причину. Мы не могли поставить подпись, не имея объяснений. Все клубы ведут переговоры с игроками о снижении зарплат, а наш капитан ничего не знал об этом. Поэтому мы отказались подписывать документ. Это не было непрофессиональным поступком. Я не понимаю, что произошло", - приводит слова Сонга RMC Sport.

32-летний Сонг выступал за "Сьон" с 2018 года, провел за клуб 20 матчей. Ранее он играл за "Бастию", "Арсенал", "Чарльтон", "Барселону", "Вест Хэм" и "Рубин". За сборную Камеруна сыграл 49 матчей.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ох,уж эти игроки Барсы бывшие и настоящие - вечные нытики.)И Алекс Сонг - не исключение!)

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