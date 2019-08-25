Бывший игрок "Барселоны" отказался от перехода в "Краснодар" и "Спартак"
Полузащитник "Бетиса" Кристиан Тельо отклонил несколько предложений из Российской Премьер-лиги, сообщает Onda Cero.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляли "Краснодар" и "Спартак", которые делали ему выгодные предложения с финансовой точки зрения. Впрочем, хавбек принял решение остаться в Испании.
28-летний Тельо является воспитанником "Барселоны". В "Бетис" он перешел в 2017 года. Всего за севильский клуб он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|Севилья
|2
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|Реал Мадрид
|2
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|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Осасуна
|2
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|Мальорка
|1
|3
|6
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|7
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|8
|Алавес
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Бетис
|1
|0
|16
|Барселона
|1
|0
|17
|Хетафе
|1
|0
|18
|Леганес
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0