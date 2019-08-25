Бывший игрок "Барселоны" отказался от перехода в "Краснодар" и "Спартак"

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Бывший игрок "Барселоны" отказался от перехода в "Краснодар" и "Спартак"
Полузащитник "Бетиса" Кристиан Тельо отклонил несколько предложений из Российской Премьер-лиги, сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляли "Краснодар" и "Спартак", которые делали ему выгодные предложения с финансовой точки зрения. Впрочем, хавбек принял решение остаться в Испании.

28-летний Тельо является воспитанником "Барселоны". В "Бетис" он перешел в 2017 года. Всего за севильский клуб он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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