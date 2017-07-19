Бывший игрок "Барселоны" отклонил выгодное предложение "Спартака"

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Бывший игрок "Барселоны" отклонил выгодное предложение "Спартака"Бывший защитник каталонской "Барселоны" Мартин Монтойя, ныне выступающий за "Валенсию", отклонил выгодное предложение московского "Спартака".

Как информирует Radio Taronja‏, "красно-белые" готовы были платить 26-летнему беку в четыре раза больше, нежели он сейчас получает в своем нынешнем клубе, однако игрок отказался от переезда в Россию.

В завершившемся сезоне Монтойя забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 31 матче за "Валенсию".

Напомним, "Спартак" заинтересовался защитником сборной Хорватии. | soccernews.ru

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