Бывший игрок "Барселоны" продемонстрировал татуировку на всю спину
Защитник "Бетиса" Марк Бартра показал татуировку на всю спину в виде рисунка римского борца в центре храма.
"Сегодня я делюсь со всеми вами чем-то особенным для меня! Я узнал, что подготовленный ум преодолевает боль, и что терпение, работа и жертва приведут вас туда, куда вы хотите. В те моменты, когда вы на 100% сосредоточены и сфокусированы, вы никогда не остановитесь", - написал Бартра в своем Instagram.
Hoy comparto con todos vosotros algo muy especial para mi! #tattooart Durante todo este tiempo he aprendido que la mente preparada vence al dolor y que la paciencia unida al trabajo y sacrificio te llevan a dónde tu quieras. Esos momentos en los que pasan los minutos y no te das cuenta porque estás concentrado y focalizado al 100% , es ahí cuando eres IMPARABLE. Aquí, ahora, en este momento. #LifeStyle
29-летний Бартра является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Бетис" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси и Гвардиола могли оказаться в "Хетафе". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
1
В Серии А могут провести плей-офф, если сезон вновь будет приостановлен
-
Лопырева заявила, что она гордится Дзюбой после ЧМ-2018
-
3
Лучший бомбардир "Атлетика" в ХХI веке объявил о завершении карьеры
-
Бывший игрок "Барселоны" продемонстрировал татуировку на всю спину
-
"Краснодар" на длительный срок теряет Ари
-
Матчи чемпионата Италии будут проходить параллельно с Лигой Чемпионов
-
Давид Сильва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона
-
"Боруссия" не хуже "МЮ". Джан высказался о возможном уходе Санчо в английский топ-клуб
-
"Лацио" готов увеличить зарплату Милинковичу-Савичу, которым интересуются топ-клубы
-
Ван Нистелрой опроверг слова Капелло о том, что он жаловался на запах алкоголя в раздевалке "Реала"
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с ветераном клуба
-
3
Наставник сборной Аргентины высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону"
-
"Локомотив" не может договориться по трансферу вице-чемпиона мира-2018
-
"Бавария" продлила контракт с Нойером
-
"Реал" нацелился на лидера "Ливерпуля" в качестве альтернативе Мбаппе
-
В Ереване украли статую легенды "Спартака"
-
"Рома" готова отдать "Арсеналу" молодого таланта в обмен на Мхитаряна
-
2
Месси и Гвардиола могли оказаться в "Хетафе"
-
"Атлетико" и "Барселона" могут переманить капитана "Милана"
-
Игрок "Урала" намерен завершить карьеру из-за своего бизнеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14