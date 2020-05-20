Бывший игрок "Барселоны" продемонстрировал татуировку на всю спину

Теги бетисмарк бартра

Бывший игрок "Барселоны" продемонстрировал татуировку на всю спину

Защитник "Бетиса" Марк Бартра показал татуировку на всю спину в виде рисунка римского борца в центре храма.

"Сегодня я делюсь со всеми вами чем-то особенным для меня! Я узнал, что подготовленный ум преодолевает боль, и что терпение, работа и жертва приведут вас туда, куда вы хотите. В те моменты, когда вы на 100% сосредоточены и сфокусированы, вы никогда не остановитесь", - написал Бартра в своем Instagram.

29-летний Бартра является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Бетис" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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