Бывший игрок "Баварии" перешел в "Коритибу"

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Бывший игрок "Баварии" перешел в "Коритибу"

Полузащитник "Герты" Александр Баумйоханн стал игроком "Коритибы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался бразильскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.

30-летний Баумйоханн выступал за "Герту" с 2013 года, провел за клуб 23 матча. Ранее играл за "Шальке", менхенгладбахскую "Боруссию", "Баварию", вновь "Шальке" и "Кайзерслаутерн". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Германии. Обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка немецкой Лиги, обладатель Суперкубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро. | http://soccernews.ru

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