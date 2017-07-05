Бывший игрок "Баварии" перешел в "Коритибу"
Полузащитник "Герты" Александр Баумйоханн стал игроком "Коритибы", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался бразильскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.
30-летний Баумйоханн выступал за "Герту" с 2013 года, провел за клуб 23 матча. Ранее играл за "Шальке", менхенгладбахскую "Боруссию", "Баварию", вновь "Шальке" и "Кайзерслаутерн". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Германии. Обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка немецкой Лиги, обладатель Суперкубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25