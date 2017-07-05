Бывший игрок "Баварии" перешел в "Коритибу"

Полузащитник "Герты" Александр Баумйоханн стал игроком "Коритибы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался бразильскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.

30-летний Баумйоханн выступал за "Герту" с 2013 года, провел за клуб 23 матча. Ранее играл за "Шальке", менхенгладбахскую "Боруссию", "Баварию", вновь "Шальке" и "Кайзерслаутерн". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Германии. Обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка немецкой Лиги, обладатель Суперкубка Германии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро. | http://soccernews.ru