Бывший игрок "Челси" оценил шансы команды в противостоянии с "Барселоной"
Экс-защитник "Челси" Майкл Даберри прокомментировал предстоящее противостояние между "синими" и "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Нас ждет двухматчевая встреча, в которой победить может каждый. Это как битва двух боксеров-тяжеловесов, каждый из которых может отправить другого в нокаут сильным ударом. Вопрос лишь в том, кому достанется.
У "Челси" прекрасные шансы пройти "Барселону". Конечно, "синие" предпочли бы более легкого соперника, но обыгрывать такие команды тоже необходимо, если вы рассчитываете преодолеть весь путь до конца. Быть большой европейской силой - в ДНК "Барселоны". Месси всегда опасен, в команде множество громких имен" - приводит слова Даберри Express.
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