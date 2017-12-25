Бывший игрок "Челси" оценил шансы команды в противостоянии с "Барселоной"

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Бывший игрок "Челси" оценил шансы команды в противостоянии с "Барселоной"

Экс-защитник "Челси" Майкл Даберри прокомментировал предстоящее противостояние между "синими" и "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нас ждет двухматчевая встреча, в которой победить может каждый. Это как битва двух боксеров-тяжеловесов, каждый из которых может отправить другого в нокаут сильным ударом. Вопрос лишь в том, кому достанется.

У "Челси" прекрасные шансы пройти "Барселону". Конечно, "синие" предпочли бы более легкого соперника, но обыгрывать такие команды тоже необходимо, если вы рассчитываете преодолеть весь путь до конца. Быть большой европейской силой - в ДНК "Барселоны". Месси всегда опасен, в команде множество громких имен" - приводит слова Даберри Express.

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