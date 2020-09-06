Бывший игрок "Челси" рассказал, как Абрамович не отпустил его в "Тоттенхэм"

Бывший нападающий "Челси" Карлтон Коул рассказал, как однажды владелец лондонского клуба Роман Абрамович отказался продать его в "Тоттенхэм".

"Я почти перешел в "Тоттенхэм". В тот момент я уже прошел медицинское обследование. Но затем об этом узнал Абрамович и все отменил. Он сказал, что не ведет дел с "Тоттенхэмом", - приводит слова Коула talkSport.

36-летний Коул является воспитанником "Челси" и выступал за клуб с 2001 по 2006 годы. Также он играл за "Вулверхэмптон", "Чарльтон Атлетик", "Астон Виллу", "Вест Хэм", "Селтик", "Сакраменто Рипаблик" и "Персиб Бандунг". За сборную Англии сыграл семь матчей.

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