Бывший игрок "Челси" рассказал, как едва не лишил жизни Абрамовича
Экс-игрок "Челси" Пэт Невин поведал историю, как он чуть не убил владельца "аристократов" Романа Абрамовича.
"Несколько лет назад я отправился в отпуск на шотландский остров Арран. Я всегда объезжаю весь остров. И вот я свернул на дороге за угол и едва не сбил велосипедиста. Оказалось это был Роман Абрамович.
Он катался на велосипеде, пока его яхта была причалена у берега. Он все еще не знает, что за рулем был я", - приводит слова Невина Mirror.
Отметим, что Невин выступал за "Челси" с 1983 по 1988 год.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|19
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|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14