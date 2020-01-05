Бывший игрок "Челси" рассказал, как едва не лишил жизни Абрамовича

Экс-игрок "Челси" Пэт Невин поведал историю, как он чуть не убил владельца "аристократов" Романа Абрамовича.

"Несколько лет назад я отправился в отпуск на шотландский остров Арран. Я всегда объезжаю весь остров. И вот я свернул на дороге за угол и едва не сбил велосипедиста. Оказалось это был Роман Абрамович.

Он катался на велосипеде, пока его яхта была причалена у берега. Он все еще не знает, что за рулем был я", - приводит слова Невина Mirror.

Отметим, что Невин выступал за "Челси" с 1983 по 1988 год.

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