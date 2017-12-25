Бывший игрок ЦСКА будет работать тренером в чешском клубе

Теги слован либерец

Бывший игрок ЦСКА будет работать тренером в чешском клубе

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик начал тренерскую карьеру.

40-летний чех назначен ассистентом главного тренера либерецкого "Слована" Давида Голоубека.

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 годы. Также он играл в России за "Крылья Советов".

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