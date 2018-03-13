Бывший игрок ЦСКА может попасть в тюрьму

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Бывший игрок ЦСКА может попасть в тюрьму

Защитнику "Бешикташа" Джанеру Эркину грозит тюремное заключение, сообщает Reuters.

По сведениям издания, футболисту инкриминируют оскорбление государственного служащего во время выполнения его обязанностей. Осенью 2017 года он оскорбил арбитр в матче чемпионата Турции, а зрители по трансляции прочитали нецензурные слова по его губам.

Стоит отметить, что Джанер с 2007 по 2010 годы выступал за ЦСКА.

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