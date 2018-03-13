Бывший игрок ЦСКА может попасть в тюрьму
Защитнику "Бешикташа" Джанеру Эркину грозит тюремное заключение, сообщает Reuters.
По сведениям издания, футболисту инкриминируют оскорбление государственного служащего во время выполнения его обязанностей. Осенью 2017 года он оскорбил арбитр в матче чемпионата Турции, а зрители по трансляции прочитали нецензурные слова по его губам.
Стоит отметить, что Джанер с 2007 по 2010 годы выступал за ЦСКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Трабзонспор
|25
|39
|7
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|8
|Сивасспор
|25
|38
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|25
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|25
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|25
|12