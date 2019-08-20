Бывший игрок ЦСКА Натхо перешел в серский клуб
Белградский "Партизан" на официальном сайте объявил о переходе израильского полузащитника Бибраса Натхо.
Футболист подписал с сербским клубом трехлетний контракт. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался сербам бесплатно. За новый клуб он будет играть под 6-м номером.
31-летний Натхо ранее играл за "Хапоэль" (Тель-Авив), "Рубин", ПАОК, ЦСКА и "Олимпиакос". За сборную Израиля сыграл 60 матчей и забил 1 гол. Чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Израиля, обладатель Суперкубка России.
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