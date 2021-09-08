Бывший игрок ЦСКА вызвал Гинера на бой

Фото: инстаграм Сергея Чепчугова/Автор неизвестен

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов вызвал на боксерский поединок президента московского клуба Евгения Гинера.

"Гинер Евгений Леннорович дважды во Христе! Приглашаю вас на боксерский поединок! И тот, славен будет, кто кровь прольет! До конца года, произойдет наше сражение! И тем, кому даровал свои мелочи, отдай!" - написал Чепчугов в своем инстаграме.

36-летний Чепчугов является вратарем красноярского "Енисея". За ЦСКА он выступал с 2010 по 2017 годы, провел 28 матчей и пропустил 33 гола. В составе "армейцев" голкипер становился трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка России.

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