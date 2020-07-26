Бывший игрок "Днепра" рассказал о несостоявшемся переходе Коноплянки в "Ливерпуль"

Бывший футболист "Днепра" Андрей Русол, работающий сейчас в должности исполнительного директора "Днепра-1", рассказал, что зимой 2014 года полузащитник украинского клуба Евгений Коноплянка был близок к переходу в "Ливерпуль".

"В начале сезона-2014/2015, когда клуб вышел в финал Лиги Европы, была возможность продать Коноплянку за хорошие деньги. Если бы его продали, команда бы вышла в финал Лиги Европы? В тот момент не принимались решения "жить или не жить", а делалось все для того, чтобы была сильная команда. Да, через год он ушел бесплатно, но без него мы далеко бы не зашли в этом турнире. Там потеряли деньги, но здесь получили футбол.

Я был в середине процесса по его переходу в "Ливерпуль". Там были определенные нюансы. Если бы "Ливерпуль" приехал закрывать этот трансфер на 1-2 дня раньше, скорее всего, Женя перешел бы в эту команду в тот момент", - сказал Русол в интервью каналу "Вацко Live" в YouTube.

Коноплянка является воспитанником "Днепра". За днепровский клуб он выступал с 2005 по 2016 годы. За "Днепр" он провел 211 матчей во всех турнирах, забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. В 2015 году хавбек в составе "Днепра" дошел до финала Лиги Европы, где проиграл "Севилье" (2:3). Сейчас 30-летний Коноплянка выступает за донецкий "Шахтер".

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