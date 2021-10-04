Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина

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Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал КокоринаФото: твиттер"Фиорентины"/Автор неизвестен

Экс-форвард "Фиорентины" Массимо Орландо критически высказался об российском нападающем Александре Кокорине после проигранного матча "Наполи" (1:2) в рамках восьмого тура Серии А.

"Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, только не футболиста.

С другой стороны, Влаховича вчера закрывал такой феноменальный игрок, как Калиду Кулибали. Он молод, и у него впереди много матчей, похожих на вчерашний. 

Продление его контракта? Чем больше проходит времени, тем сложнее это становится", – сказал Орландо.

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Источник: "Холанд не ищет денег"

Источник: "Холанд не ищет денег"

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