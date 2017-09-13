Бывший игрок "Хетафе" о победе "Барселоны": "Это было красиво, но в субботу вам будет нелегко"

Бывший футболист "Хетафе" Серхио Пачон послал предупреждение каталонской "Барселоне", которая вчера обыграла туринский "Ювентус" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Как красиво это должно быть, быть Месси и забивать во всех матчах... ха-ха-ха, но в субботу вас ждет выезд в Хетафе, и это будет нелегко", - написал Пачон в своем твиттере.

Напомним, Бартомеу высказался о ситуации с продлением контрактов Месси и Иньесты. | soccernews.ru