Бывший игрок "Интера" и "Ромы" Бурдиссо стал игроком "Торино"

Известный аргентинский защитник Николас Бурдиссо перешел в "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался туринскому клубу бесплатно и подписал с ним однолетний контракт.

36-летний Бурдиссо ранее играл за "Бока Хуниорс", "Интер", "Рому" и "Дженоа". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола. Четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Кубка Либертадорес, двукратный обладатель межконтинентального Кубка. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.

Не пропустите: Ньянг перешел из "Милана" в "Торино". | http://soccernews.ru