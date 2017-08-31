Бывший игрок "Интера" и "Ромы" Бурдиссо стал игроком "Торино"
Известный аргентинский защитник Николас Бурдиссо перешел в "Торино", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался туринскому клубу бесплатно и подписал с ним однолетний контракт.
36-летний Бурдиссо ранее играл за "Бока Хуниорс", "Интер", "Рому" и "Дженоа". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола. Четырехкратный чемпион Италии, двукратный чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Кубка Либертадорес, двукратный обладатель межконтинентального Кубка. Ориентировочная стоимость игрока составляет 300 тысяч евро.
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|Сампдория
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|СПАЛ
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|Болонья
|2
|4
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|11
|Рома
|2
|3
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|Дженоа
|2
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|13
|Хеллас Верона
|2
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|Кротоне
|2
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|2
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|2
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|2
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