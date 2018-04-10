Бывший игрок киевского "Динамо" не давал Семину сходить к гробу Иисуса Христа
Бывший администратор киевского "Динамо" Александр Чубаров рассказал о том, как экс-защитник команды Андрей Несмачный пытался помешать сходить тогдашнему тренеру команды Юрию Семину к гробу Иисуса Христа.
"У нас в команде был Андрей Несмачный, он веровал в Иегову. Мы приехали командой в Иерусалим и пошли к гробу Иисуса Христа. Несмачный перекрыл дорогу Юрию Семину и кричит: "Палыч, не идите туда. Это неправда, выдумка. Не идите туда!" Палыч попросил его успокоиться. После этого посадил на лавку и почти не выпускал на поле. Это сильно повлияло на его дальнейшую карьеру в "Динамо".
Были ли сорвавшиеся трансферы из-за религии? В 95-м году я поехал смотреть игроков в Катар на чемпионат мира среди молодежи. Возвращаясь назад, заехал к Лобановскому в Кувейт. И он отправил меня на тренировку поговорить с одним футболистом для "Динамо". Фамилия Сухи, футболист – супер. Брак – всего 6 процентов. А у наших в среднем был 25. Я привез этого парня в Киев с мамой, и на следующий день она забрала его из Украины. Сказала, что им тут делать нечего, ведь нет мусульман и мечетей. Они без этого свою жизнь не представляли", - приводят слова Чубарова российские СМИ.
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|Команда
|М
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|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
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|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
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|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15