Бывший игрок "Ливерпуля" назвал Роналду "величайшим футболистом"
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Экс-футболист "Ливерпуля" Дэнни Мерфи высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед" и их португальском нападающем Криштиану Роналду.
"Манчестер Юнайтед" нужны радикальные изменения. Даже если это означает, что такие важные игроки, как Криштиану Роналду, уйдут. Нужно быть осторожным, имея дело с суперзвездами на больших контрактах.
Общая картина такова, что у "МЮ" уже пять лет нет трофеев. Клубу нужен топ-тренер, который задержится там надолго. И без разницы, будет ли это Томас Тухель, Маурисио Почеттино или кто-то еще. Они захотят все делать по-своему, поэтому в чистке состава есть смысл. В первую очередь это касается Поля Погба и Роналду.
Нельзя ставить под сомнение мастерство Роналду, но ему 37 лет, и, несмотря на его голы, у "Юнайтед" нет баланса. Они полагаются на индивидуальное мастерство Роналду, и это может сработать в некоторых матчах, например, против "Тоттенхэма". Но не против лучших команд АПЛ и Лиги чемпионов. Роналду – величайший игрок всех времен, но он не является решением проблем "Юнайтед".
Им нужен тренер мирового класса, и пусть он строит команду, даже если это означает, что нужно расстаться с легендой", – написал Мерфи в своей колонке в Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18