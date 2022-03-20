Бывший игрок "Ливерпуля" назвал Роналду "величайшим футболистом"

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Бывший игрок "Ливерпуля" назвал Роналду "величайшим футболистом"

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Экс-футболист "Ливерпуля" Дэнни Мерфи высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед" и их португальском нападающем Криштиану Роналду.

"Манчестер Юнайтед" нужны радикальные изменения. Даже если это означает, что такие важные игроки, как Криштиану Роналду, уйдут. Нужно быть осторожным, имея дело с суперзвездами на больших контрактах.

Общая картина такова, что у "МЮ" уже пять лет нет трофеев. Клубу нужен топ-тренер, который задержится там надолго. И без разницы, будет ли это Томас Тухель, Маурисио Почеттино или кто-то еще. Они захотят все делать по-своему, поэтому в чистке состава есть смысл. В первую очередь это касается Поля Погба и Роналду.

Нельзя ставить под сомнение мастерство Роналду, но ему 37 лет, и, несмотря на его голы, у "Юнайтед" нет баланса. Они полагаются на индивидуальное мастерство Роналду, и это может сработать в некоторых матчах, например, против "Тоттенхэма". Но не против лучших команд АПЛ и Лиги чемпионов. Роналду – величайший игрок всех времен, но он не является решением проблем "Юнайтед".

Им нужен тренер мирового класса, и пусть он строит команду, даже если это означает, что нужно расстаться с легендой", – написал Мерфи в своей колонке в Daily Mail.

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