Бывший игрок "Ливерпуля" получил компенсацию за ошибочное обвинение в употреблении допинга
Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Мамаду Сако, выступающий за "Кристал Пэлас", получил денежную компенсацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) за ущерб, причиненный ему в результате ошибки в допинг-тестировании, сообщает Sky Sports.
В апреле 2016 года Сако на 30 дней был отстранен от футбола, так как в его организме был обнаружен жиросжигающий препарат. Из-за этого футболист пропустил финал Лиги Европы и не смог сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы-2016. Позже Сако был оправдан, так как обнаруженное вещество не является запрещенным. Сако подал в суд на WADA и требовал компенсацию в размере около 15 миллионов евро. Сумма выплаты французу не сообщается.
30-летний Сако выступает за "Кристал Пэлас" с 2017 года. Ранее он также играл за ПСЖ. За сборную Франции сыграл 28 матчей и забил два гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18