Бывший игрок "Ливерпуля" получил компенсацию за ошибочное обвинение в употреблении допинга

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Франции Мамаду Сако, выступающий за "Кристал Пэлас", получил денежную компенсацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA) за ущерб, причиненный ему в результате ошибки в допинг-тестировании, сообщает Sky Sports.

В апреле 2016 года Сако на 30 дней был отстранен от футбола, так как в его организме был обнаружен жиросжигающий препарат. Из-за этого футболист пропустил финал Лиги Европы и не смог сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы-2016. Позже Сако был оправдан, так как обнаруженное вещество не является запрещенным. Сако подал в суд на WADA и требовал компенсацию в размере около 15 миллионов евро. Сумма выплаты французу не сообщается.

30-летний Сако выступает за "Кристал Пэлас" с 2017 года. Ранее он также играл за ПСЖ. За сборную Франции сыграл 28 матчей и забил два гола.

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