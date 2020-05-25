Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"
Экс-хавбек "Ливерпуля" Брюно Шейра получил должность в "Лионе". Об этом сообщается в твиттере французского клуба.
42-летний специалист в стане "ткачей" стал менеджером по подбору персонал. На этой должности он сменит Флориана Мориса.
Bruno Cheyrou rejoint l’Olympique Lyonnais en tant que Responsable du recrutement. Il épaulera @Juninhope08 et Gérard Houllier dans ses nouvelles missions au sein de l’OL.https://t.co/iJIy2HZVjl— Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2020
Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Лион" занял 7 место и остался без еврокубков на следующий сезон.
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