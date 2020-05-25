Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"

Экс-хавбек "Ливерпуля" Брюно Шейра получил должность в "Лионе". Об этом сообщается в твиттере французского клуба.

42-летний специалист в стане "ткачей" стал менеджером по подбору персонал. На этой должности он сменит Флориана Мориса.

Bruno Cheyrou rejoint l’Olympique Lyonnais en tant que Responsable du recrutement. Il épaulera @Juninhope08 et Gérard Houllier dans ses nouvelles missions au sein de l’OL.https://t.co/iJIy2HZVjl — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2020

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Лион" занял 7 место и остался без еврокубков на следующий сезон.

Не пропустите: В Великобритании подсчитали число умерших от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"| http://soccernews.ru