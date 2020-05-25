Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"

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Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"

Экс-хавбек "Ливерпуля" Брюно Шейра получил должность в "Лионе". Об этом сообщается в твиттере французского клуба.

42-летний специалист в стане "ткачей" стал менеджером по подбору персонал. На этой должности он сменит Флориана Мориса.

Напомним, чемпионат Франции досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Лион" занял 7 место и остался без еврокубков на следующий сезон.

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