Бывший игрок "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш перешел в турецкий клуб
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш перешел в "Кайсериспор", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
Фернандеш являлся свободным агентом, поэтому подписал с "Кайсериспором" контракт до лета 2022 года.
Последним клубом 34-летнего Фернандеша был "Краснодар". Всего за "быков" он провел 19 матчей во всех турнирах и забил три гола. Ранее играл за "Бенфику", "Портсмут", "Эвертон", "Валенсию" и "Бешикташ". За сборную Португалии сыграл 15 матчей и забил 3 гола. Чемпион России, чемпион Португалии, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Турции, обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии.
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