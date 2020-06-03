Бывший игрок "Локомотива" рассказал, как Аршавин оскорбил его по рассовому признаку

Бывший полузащитник "Локомотива", "Ахмата" и "Крыльев Советов" Ларри Кингстон рассказал, что в России он столкнулся с проявлением расизма от экс-нападающего "Зенита" Андрея Аршавина.

"На поле был один неприятный эпизод, когда "Локомотив" встречался с "Зенитом" — Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово "обезьяна". Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются", - приводит слова Кингстона "Спорт-Экспресс".

Кингстон выступал в России с 2004 по 2007 годы. Также он играл за шотландские, голландские, израильские и ганские клубы. За сборную Ганы сыграл 41 матч и забил шесть голов.

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