Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"

Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Жоау Педру рассказал о поведении шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который ранее выступал за американский клуб.

"Как-то у нас был матч с "Хьюстон Динамо". Мы открыли счет, но затем пропустили два мяча.  Нам удалось отыграться, но в концовке соперник забил победный гол.

После матча Златан сказал нам: "Если вы хотите на пляж или прогуляться в Голливуде, то просто скажите. На моем банковском счету 300 миллионов евро, а также есть свой остров. Если кто-то из вас что-то скажет мне, то я его убью", - приводит слова Педру Football Italia.

Ибрагимович выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2020 годы, провел за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

Не пропустите: Ибрагимович готов остаться в "Милане" при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"

Карпин отреагировал на слухи о переговорах с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов