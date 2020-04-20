Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович угрожал нас убить"

Бывший игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" Жоау Педру рассказал о поведении шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который ранее выступал за американский клуб.

"Как-то у нас был матч с "Хьюстон Динамо". Мы открыли счет, но затем пропустили два мяча. Нам удалось отыграться, но в концовке соперник забил победный гол.

После матча Златан сказал нам: "Если вы хотите на пляж или прогуляться в Голливуде, то просто скажите. На моем банковском счету 300 миллионов евро, а также есть свой остров. Если кто-то из вас что-то скажет мне, то я его убью", - приводит слова Педру Football Italia.

Ибрагимович выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 по 2020 годы, провел за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

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