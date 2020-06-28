Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что нужно клубу для борьбы за титул

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл поделился мнением о том, что необходимо манкунианцам для борьбы за чемпионский титул.

"Я считаю, что нам не хватает одного трансфера. Сразу на ум приходит "Ливерпуль", который подписал ван Дейка и Алиссона.

Так что "Манчестер Юнайтед" нужны 1-2 трансфера либо один игрок и Погба, который играет на максимуме. Нужен один центральный защитник. Магуйар усилил оборону, но нужно еще усиление. Один топ-трансфер и "МЮ" поборется за титул", – приводит слова Невилла Goal.com.

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