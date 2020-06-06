Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, как ему навредили слухи о том, что он переспал с дочерью тренера

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа рассказал, с какими сложностями он столкнулся в то время, когда выступал за "Манчестер Юнайтед".

"Появились слухи, что меня не выпускали играть потому, что я переспал с дочерью Дэвида Мойеса. Никто в клубе даже не попробовал разобраться с этим. Мне никто ничего не говорил, я не знал, что делать.

Я отреагировал на это в соцсетях, написав, что это глупые слухи. После чего в клубе мне сказали: "Ты не должен был этого делать", однако от них помощи не было.

Мне пришлось самому бороться со своими демонами. Это были лживые слухи. Мне было 19 лет: я жил в Манчестере, никого не было рядом. Я сам жил в этом аду, вдали от своей семьи. Даже сейчас у меня есть знакомые, думающие, что это правда. Однако я никогда в жизни не видел дочь Мойеса", - приводит слова Заа Daily Mail.

Заа выступал за "МЮ" с 2013 по 2015 год. За это время он провел всего четыре матча.

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