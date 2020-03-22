Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом
Бельгийский полузащитник "Шаньдунь Лунэн" Маруан Феллаини, который ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", сообщил, что он болен китайским коронавирусом COVID-19.
"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Я благодарен фанатам, врачам и клубу за заботу и внимание. Я буду соблюдать все рекомендации медиков. Надеюсь, что вскоре вернусь на поле. Берегите себя", - написал Феллаини в Twitter.
32-летний Феллаини выступает за "Шаньдунь Лунэн" с 2019 года. Всего он провел за китайский клуб 34 матча и забил 12 голов.
В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 300 тысяч человек. Количество умерших превысило 13 тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18