Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" заразился коронавирусом



Бельгийский полузащитник "Шаньдунь Лунэн" Маруан Феллаини, который ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", сообщил, что он болен китайским коронавирусом COVID-19.

"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Я благодарен фанатам, врачам и клубу за заботу и внимание. Я буду соблюдать все рекомендации медиков. Надеюсь, что вскоре вернусь на поле. Берегите себя", - написал Феллаини в Twitter.

32-летний Феллаини выступает за "Шаньдунь Лунэн" с 2019 года. Всего он провел за китайский клуб 34 матча и забил 12 голов.

В данный момент во всем мире коронавирусом заразились более 300 тысяч человек. Количество умерших превысило 13 тысяч человек.

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