Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"

Теги депортиво ла-коруньякларенс зеедорф

Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"

Экс-игрок "Милана" Кларенс Зеедорф может возглавить "Депортиво".

Как сообщает Marca, руководство клуба недовольно последними результатами команды. "Депортиво" в настоящее время находится на 18-й позиции в турнирной таблице Примеры.

Напомним, что в октябре "Депортиво" уволил Пепе Меля, а сейчас и.о. тренера является Кристобаль Паррало.

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