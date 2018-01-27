Бывший игрок "Милана" может возглавить "Депортиво"

Экс-игрок "Милана" Кларенс Зеедорф может возглавить "Депортиво".

Как сообщает Marca, руководство клуба недовольно последними результатами команды. "Депортиво" в настоящее время находится на 18-й позиции в турнирной таблице Примеры.

Напомним, что в октябре "Депортиво" уволил Пепе Меля, а сейчас и.о. тренера является Кристобаль Паррало.

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