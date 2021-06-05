Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 лет

Теги милан

Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 летФото: твиттер informazione sport

Экс-игрок "Милана" Сеид Висин умер в возрасте 20 лет.

Как сообщает informazione sport, игрок был найден мертвым в своей квартире.

Отмечается, что Висин играл в той же молодежной команде "россонери", что и Джанлуиджи Доннарумма.

Читайте также: Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Кудряшов рискует пропустить Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов