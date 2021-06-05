Бывший игрок "Милана" умер в возрасте 20 лет

Фото: твиттер informazione sport

Экс-игрок "Милана" Сеид Висин умер в возрасте 20 лет.

Как сообщает informazione sport, игрок был найден мертвым в своей квартире.

Отмечается, что Висин играл в той же молодежной команде "россонери", что и Джанлуиджи Доннарумма.

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