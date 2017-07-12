Бывший игрок "Пармы" признался в убийстве своей матери и сестры

Бывший игрок "Пармы" Соломон Ньянтакью признался в убийстве своей матери и сестры, информирует AS.

По сведениям издания, вчера 21-летний футболист, выступавший в последних двух сезонах в низших лигах Италии, совершив страшное преступление в своем доме в Парме, скрылся с места инцидента. Сегодня же полицией, страдавшего от депрессии, Ньянтакью задержали на железнодорожной станции в Милане.

Матери футболиста было 43 года, а младшей сестре исполнилось лишь 11 лет.

Напомним, ранее повесился бывший футболист "Краснодара". | soccernews.ru