Бывший игрок ПСЖ Нене: "Месси, Суарес и Пике оказывали давление на Неймара"

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Бывший игрок ПСЖ Нене: "Месси, Суарес и Пике оказывали давление на Неймара"Полузащитник бразильского "Васко да Гама" Нене рассказал о своем вкладе в переход Неймара во французский ПСЖ.

"Я говорил ему, что в ПСЖ он мог бы стать лучшим игроком мира, он мог бы сделать историю там. Клуб, в котором я вырос, мог стать подходящим местом для Неймара. Я рассказал ему о поддержке и страсти болельщиков. Я определенно был в полной мере уверен в его переходе в то время. Затем, когда он вернулся в "Барселону", ему было трудно. Месси, Пике, Суарес и руководство клуба оказывали давление на него, чтобы он остался", - цитирует 36-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Чеферин высказался о позиции УЕФА по трансферу Неймара. | soccernews.ru

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