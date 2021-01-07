Бывший игрок "Реала" и "Алании" перешел в клуб 4-го испанского дивизиона

Клуб 4-го испанского дивизиона "Расинг Мурсия" объявил о переходе голландского полузащитника Ройстона Дренте.

Хавбек достался клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

33-летний Дренте ранее играл за "Фейеноорд", "Реал", "Эркулес", "Эвертон", "Аланию", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери Эрджиесспор", "Бани Яс", "Спарту" и "Козаккен Бойз". За сборную Нидерландов провел 1 матч. Чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании. Лучший игрок молодежного чемпионата Европы-2007.

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