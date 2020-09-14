Бывший игрок "Реала" признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер признался в том, что он распространял детскую и юношескую порнографию, сообщает Der Spiegel.

По сведениям издания, футболист признал, что он отправил запрещенные материалы трем женщинам. Следствие обвиняет немца в том, что он хранил на своем смартфоне около 300 файлов с изображениями и видеозаписями детской и юношеской порнографии.

39-летний Метцельдер в бытность футболистом выступал за "Пройссен", дортмундскую "Боруссию", мадридский "Реал", "Шальке" и "Хальтерн".