Бывший игрок "Реала" Савио: "Кризис в "Реале" - это нормально"

Теги реал мадрид

Бывший игрок "Реала" Савио: "Кризис в "Реале" - это нормально"Известный в прошлом футболист Савио Бортолини высказался о неудачных результатах, которые демонстрирует мадридский "Реал".

"Я думаю, что кризис в "Реале" - это нормально. Трудно поддерживать высокий уровень игры постоянно. Команда только что выиграла две Лиги Чемпионов и одну Ла Лигу. Зидан - отличный тренер, а "Реал" все еще - очень силен. Тяжелые времена просто нужно преодолеть", - цитирует бывшего футболиста Bernabeu Digital.

Напомним, Иско может пропустить дерби против "Атлетико". | soccernews.ru

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