Бывший игрок "Реала": "Сыграть за "Барселону" - моя мечта"

Защитник уругвайского "Пеньяроля" Гильермо Варела, ранее выступавший за вторую команду мадридского "Реала", сделал неожиданное заявление.

" Я читал об интересе "Барселоны", но я даже не спрашивал Луиса Суареса, правдива ли эта информация. Никто не подтверждал эти слухи. Очевидно, сыграть за "Барселону", особенно вместе с Луисом Суаресом - это моя мечта. Это было бы очень хорошо, но на данный момент я не хочу об этом думать ", - цитирует 25-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала". | soccernews.ru