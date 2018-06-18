Бывший игрок "Реала": "Сыграть за "Барселону" - моя мечта"

Теги барселоналуис суаресгильермо варела

Бывший игрок "Реала": "Сыграть за "Барселону" - моя мечта"Защитник уругвайского "Пеньяроля" Гильермо Варела, ранее выступавший за вторую команду мадридского "Реала", сделал неожиданное заявление.

"Я читал об интересе "Барселоны", но я даже не спрашивал Луиса Суареса, правдива ли эта информация. Никто не подтверждал эти слухи. Очевидно, сыграть за "Барселону", особенно вместе с Луисом Суаресом - это моя мечта. Это было бы очень хорошо, но на данный момент я не хочу об этом думать", - цитирует 25-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" вступила в борьбу за трансферную цель "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов